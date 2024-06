D'après nos informations, 45 kilos de cocaïne ont récemment été saisies par la police judiciaire parisienne à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Un membre de la Police aux frontières est soupçonné d'avoir joué un rôle de facilitateur dans le réseau de trafiquants.

En sortant de son avion en provenance de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ce vendredi 31 mai, elle ressemblait à n'importe quel touriste. Sans doute fatiguée par ses huit heures de vol, certes, mais tout sauf paniquée au moment de récupérer ses deux grosses valises sur le tapis des bagages dans le hall de l'aéroport francilien de Roissy Charles-de-Gaulle.

La jeune femme ne le sait pas, mais elle est discrètement surveillée par les limiers du 2ᵉ District de Police judiciaire (DPJ) parisienne. Soupçonnée d'être une "mule", les policiers en civil épient ses moindres faits et gestes, et observent alors leur "cible" téléphoner. L'homme qu'elle appelle ne tarde pas à la rejoindre. Les enquêteurs vont eux vite tomber des nues : c'est un homme en uniforme qui s'approche d'elle.

45 kilos de cocaïne cachés dans des valises

Le policier adjoint (anciennement appelé "adjoint de sécurité") de la Police aux frontières (PAF) qui va à son contact. À ses côtés, la touriste aux valises passe le contrôle de la Douane sans être inquiétée une seule seconde. Aucune question ne lui est posée, aucune fouille de ses bagages n'est effectuée.

Les membres du 2ᵉ DPJ interpellent le duo quelques secondes plus tard, alors que le membre de la PAF, âgé de 22 ans, semble accompagner la jeune femme vers un VTC stationné devant l'aéroport. Le conducteur du véhicule ainsi qu'un homme installé dans la voiture sont, eux aussi, placés en garde-à-vue, menottes aux poignets.

Les enquêteurs ont eu le nez creux : 45 kilos de cocaïne étaient cachés dans les valises. La valeur totale de la marchandise s'élève à près de 3 millions d'euros à la revente.

Une telle quantité de drogue qui passe sans encombre laisse penser que l'équipe a pu tester le parcours ces dernières semaines avec des précurseurs Un magistrat connaisseur de dossiers liés au trafic de drogue

Face aux enquêteurs, les 4 mis en cause – parmi lesquels se trouve le commanditaire présumé de l'opération – ont été peu bavards pendant leurs 96 heures d'interrogatoires, minimisant chaque fois leur rôle dans l'affaire. Le policier auxiliaire a lui alterné phases de mutisme et d'amnésie profonde. Tous ont été, depuis, mis en examen par un juge d'instruction de Bobigny (Seine-Saint-Denis) et placés en détention provisoire.

L'affaire, qualifiée de "sensible et quelque peu embarrassante" dans les rangs de la préfecture de police de Paris, est loin d'être terminée. L'information judiciaire désormais ouverte aura pour but de déterminer si ce réseau en était ou non à son coup d'essai. "Une telle quantité de drogue qui passe sans encombre laisse penser que l'équipe a pu tester le parcours ces dernières semaines avec des précurseurs", analyse un magistrat bon connaisseur de ces dossiers liés aux "stups".

Autre question qui reste pour l'heure sans réponse : comment 45 kilos de cocaïne ont pu si facilement passer tous les contrôles à l'aéroport de Pointe-à-Pitre et être acheminés le plus tranquillement du monde dans des valises dans la soute de l'avion ?

Policiers et juges spécialisés tirent d'ores-et-déjà un autre enseignement de cette affaire, celui de l'éventuelle corruption du policier auxiliaire mis en cause, qui reste présumé innocent. Dans son rapport publié le mois dernier, la commission d'enquête sénatoriale sur le trafic de drogue en France s'alarmait "de l’émergence, encore embryonnaire, mais non moins inquiétante, de la corruption des agents publics et privés" par des trafiquants à la manne financière souvent sans limite. Les sénateurs comparaient ce phénomène à "un véritable venin dont le Gouvernement ne semble pas avoir encore pris la mesure."