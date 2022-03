Suède : deux femmes tuées lors d'une attaque meurtrière dans un lycée de Malmö

Aucun mobile n'a été établi ni même évoqué. Après avoir longuement inspecté les lieux et interrogé des témoins, les autorités sont convaincues que le suspect a agi seul. "Nous sommes arrivés tôt sur place et nous avons pu arrêter rapidement l’agresseur. Un grand travail nous attend pour comprendre ce qu'il s'est passé et la motivation derrière cet acte effroyable", a commenté Åsa Nilsson, une des responsables de l'enquête.