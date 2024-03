Suicide d'Evaëlle, 11 ans : une enseignante sera jugée pour harcèlement sur mineurs

Le 21 juin 2019, Evaëlle, 11 ans, a été retrouvée pendue à son lit au domicile familial d'Herblay (Val-d'Oise). Son enseignante, accusée de l'avoir harcelée, sera jugée par le tribunal correctionnel de Pontoise pour avoir "dégradé les conditions de vie" de l'enfant.

Les parents de la jeune victime l'attendaient, la décision de la justice vient d'être annoncée. L'enseignante accusée d'avoir harcelé Evaëlle, une collégienne de 11 ans qui s'est suicidée dans le Val-d'Oise en 2019, sera jugée par le tribunal correctionnel de Pontoise pour avoir "dégradé les conditions de vie" de l'adolescente.

Il lui est reproché d'avoir "humilié régulièrement" la fillette devant sa classe, de l'avoir "isolée au fond" et d'avoir organisé "des heures de vie de classe portant sur le harcèlement scolaire au cours desquelles elle l'a stigmatisée comme étant victime de harcèlement par ses camarades et l'a contrainte à répondre aux questions de ceux-ci", écrit la juge dans son ordonnance consultée par l'AFP. L'ensemble de ces comportements ont eu "pour effet une dégradation très importante des conditions de vie de la jeune fille, qui s'isolait de plus en plus".

"Au regard des faits extrêmement graves reprochés à la professeure quand on connaît la fin tragique d'Evaëlle (...), c'est la première fois que le harcèlement scolaire est considéré au sens large", a réagi auprès de l'AFP Me Delphine Meillet, avocate de la famille d'Evaëlle. "C'est-à-dire" au sens "où un juge d'instruction a jugé qu'un professeur doit être renvoyé pour des actes répréhensibles de harcèlement scolaire à l'égard d'un élève", a-t-elle précisé.

Pour les parents d'Evaëlle, ce renvoi est "une très grande satisfaction", "après une longue attente". "Ça fait cinq ans qu'on l'espérait mais on n'était pas certains. Là, c'est certain que le procès va arriver", a déclaré à l'AFP Marie D., la mère de l'adolescente.

"Je souhaite souligner que la mise en cause initiale de ma cliente dans le décès tragique d'Evaëlle est totalement écartée", a relevé de son côté Me Marie Roumiantseva, conseil de l'enseignante aujourd'hui âgée de 61 ans. Dans l'ordonnance rendue par la juge, la qualification d'homicide involontaire fait l'objet d'un non-lieu. Aucun mis en cause, que ce soit l'enseignante ou les adolescents, n'est renvoyé pour ces faits.

"Quant au prétendu harcèlement moral imputé à ma cliente, cette dernière le réfute fermement et s'en expliquera devant la juridiction de jugement le cas échéant", a ajouté Me Roumiantseva.