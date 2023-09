Suicide d'un élève à Poissy : le rectorat avait menacé les parents d'une plainte, une "honte" pour Gabriel Attal

C'est une réponse lunaire que les parents de Nicolas, un adolescent de 15 ans harcelé dans son lycée de Poissy (Yvelines), ont reçu de la part du rectorat. En mai dernier, l'administration leur aurait demandé "d'adopter une attitude constructive et respectueuse". Quatre mois plus tard, le 5 septembre, leur enfant s'est suicidé au domicile familial par pendaison. Ce samedi 16 septembre, Élisabeth Borne fustige une réponse "décalée" et évoque une "inspection" contre les acteurs concernés par le dossier.

Selon nos confrères de BFMTV, qui révèlent l'existence de ce document, le rectorat de l'académie de Versailles menaçait même les parents d'une plainte. Quelques semaines plus tard, c'est le rectorat de l'académie de Versailles qui a répondu aux parents du jeune homme. Dans un long texte, ils critiquaient "l'immobilisme de l'administration et de celui [des] professeurs". Deux jours plus tard, le proviseur du lycée avait évoqué "un incident unique" dont aurait été victime Nicolas. Ce dernier remettait, par ailleurs, en cause l'existence même de faits de harcèlement. "Il a été établi qu'il n'y avait pas dans une temporalité proche, de caractère répétitif et régulier dans la nature des incidents que [avez signalé]", ajoutait-il.