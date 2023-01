Suicide de Lucas : une marche blanche à Épinal dimanche 5 février

Une semaine après le suicide de Lucas, Frédéric Nahon, le procureur de la République d'Épinal, avait indiqué que le jeune garçon avait écrit, dans son journal intime, "un mot expliquant sa volonté de mettre fin à ses jours".

Dans ce dossier, quatre mineurs de 13 ans vont être "jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide" de l'adolescent, avait indiqué vendredi 27 janvier Frédéric Nahon. Et d'ajouter : "Suite à l'ouverture de l'enquête préliminaire, quatre mineurs ont été placés en garde à vue par la sûreté urbaine du commissariat d'Épinal". D'après le magistrat, "lors de leurs auditions, les mis en cause, deux filles et deux garçons âgés de 13 ans, scolarisés dans le même établissement que Lucas, ont uniquement admis avoir proféré à plusieurs reprises des moqueries à l'encontre de leur camarade".