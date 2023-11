Suicide de Lucas : les quatre mineurs poursuivis pour harcèlement ont été relaxés

Mis en cause dans le harcèlement de Lucas, retrouvé mort à l'âge de 13 ans, en janvier dernier dans les Vosges, quatre jeunes ont été relaxés par la Cour d'appel de Nancy. Dans sa décision consultée par l'AFP, celle-ci a relevé "l'absence d'effet démontré" de propos litigieux tenus par les quatre prévenus "sur la santé mentale de Lucas", et l'absence de "lien de causalité" entre les propos retenus et le suicide.