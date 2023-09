Suicide d'un élève à Poissy : ses parents "outrés et effarés" par le courrier menaçant du rectorat

La Première ministre a aussi qualifié de "choquant" le ton du courrier. "Ce courrier est une honte, une honte", a pour sa part déclaré le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal, qui a ordonné une enquête administrative. Ces réactions officielles sont pour la mère de l'adolescent le signe que la "souffrance" et le "harcèlement" de son fils sont reconnus.

Dès mi-octobre 2022, les parents de Nicolas ont réalisé que leur fils se faisait harceler et ont alerté l'équipe pédagogique. Mi-mars, ils ont appris par son psychologue qu'il avait fait une tentative de suicide en janvier. Ils ont alors déposé une main courante et pris rendez-vous avec le proviseur. Rendez-vous à l'issue duquel ils ont à nouveau écrit au proviseur, et reçu en réponse les lettres vivement critiquées du proviseur et du rectorat.