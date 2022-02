Suicides au sein des forces de l’ordre : "J’y ai pensé", témoigne une policière

Son métier de policière, c’était toute sa vie. Pourtant, cette femme qui a décidé de témoigner ce jeudi 3 février est en arrêt depuis deux ans. Le quotidien, rythmé par les interventions difficiles, a fini par l’épuiser. Au point de penser à commettre l'irréparable.

"J’ai été victime à plusieurs reprises de violences. La personne mise en cause m’a cassé le bras, le coude, le pouce. On rentre avec tout ce qu’on a subi dans la journée. On ne nous demande pas si on a besoin d’un suivi psy, on ne nous demande pas si on a besoin de quelque chose, on ne nous demande rien", affirme-t-elle dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.