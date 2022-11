Écrasée trois fois par sa propre voiture, elle finit à l'hôpital

Garé dans une rue en pente légère, le véhicule s'est brusquement mis en mouvement, en marche arrière. La femme de 45 ans a bien tenté d'arrêter ce début de course infernale, mais en vain. Elle a fini par tomber au sol. Le mal était fait. La voiture lui a alors roulé dessus une première fois, ont indiqué les autorités, citées par l'agence ATS. Par la suite, elle a percuté un autre véhicule, un peu plus loin, et est repartie dans le sens inverse. La conductrice impuissante s'est faite écraser une deuxième fois. Puis une troisième, lorsque l'automobile est, de nouveau, repartie en marche arrière. Elle a fini sa course dans une carrière en bois.