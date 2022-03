Français décédés après une chute de 7 étages en Suisse : ce que l'on sait sur les circonstances du drame

Les cinq personnes étaient de nationalité française, membres d'une même famille. Le père, décédé, avait quarante ans, sa femme et la sœur de jumelle de celle-ci, 41 ans. Le couple avait eu deux enfants, une fillette de huit ans et un adolescent de 15 ans. Ce dernier s'avère le seul survivant de ce drame. Il a été hospitalisé dans un état grave, qui se serait maintenant "stabilisé", d'après des informations du quotidien Le Temps.

La visite des gendarmes était liée à sa scolarisation à domicile. Sa sœur n'allait pas non plus à l'école de la commune et les autorités n'auraient même jamais eu connaissance de son existence. Par ailleurs, "La Tribune de Genève" a indiqué que les deux sœurs étaient médecins, dans des secteurs différents. La mère était dentiste et avait exercé en France où elle s'était installé à son compte en 2008. Sa sœur était, elle, ophtalmologue.

La profession du père fait par contre débat. Selon La Tribune de Genève qui a remonté son profil LinkedIn, le quadragénaire aurait obtenu son diplôme à l'École polytechnique de Paris avant de travailler en tant qu'informaticien pour différents ministères du gouvernement français pendant sept ans. Il aurait ensuite quitté la France pour développer une entreprise en Suisse, avant de se mettre à son compte. Depuis, certains témoins ont assuré qu'il travaillait à domicile et était probablement commercial. Il recevait en tout cas des colis régulièrement.