Français décédés après une chute de 7 étages en Suisse : les zones d'ombre du drame

Que s'est-il passé jeudi peu avant 7 heures dans cet appartement situé au 7e étage d'un immeuble de la rue huppée dite du Casino à Montreux, en Suisse ? Au lendemain du drame, tout le monde se pose encore la question.

C'est là que cinq personnes d'une même famille de nationalité française ont fait une chute de plusieurs mètres avant de s'écraser au sol, sous les yeux de certains voisins et passants, impuissants. Deux sœurs jumelles de 41 ans sont décédées. L'une d'elle avaient deux enfants, une fillette de 8 ans et un adolescent de 15 ans. Seul survivant, ce dernier a été hospitalisé dans un état grave. Son père, âgé de 40 ans, n'a pas survécu.

Quelques heures après le drame, la Police cantonale vaudoise a publié un communiqué. Dans celui-ci, elle détaille la succession d'événements survenus peu avant ce terrible événement. Selon elle, deux gendarmes se sont rendus au domicile de cette famille "pour exécuter un mandat d’amener délivré par la préfecture à l'encontre du père de famille, mandat en lien avec la scolarisation à domicile d’un enfant".

Selon le communiqué," les gendarmes ont frappé à la porte et entendu une voix leur demandant qui était là. Après s’être annoncés, ils n’ont alors plus entendu de bruit dans l’appartement. Ne pouvant entrer en contact avec les éventuels occupants, ils ont quitté les lieux". Un témoin a ensuite appelé la police pour signaler que des personnes étaient tombées depuis le balcon d’un appartement. Un scénario macabre et un mystère qui reste entier.