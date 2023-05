Suisse : jugé pour viol, Tariq Ramadan fait témoigner Dieudonné en sa faveur

Il a expliqué avoir recueilli, en présence d'autres personnes, les confidences de la plaignante à propos de sa relation avec Tariq Ramadan, assurant qu'elle avait parlé de "coup d'un soir ou de quelque chose comme ça", sans mentionner de violence. "Je crois en l'innocence" de Tariq Ramadan, a-t-il dit, lorsqu'il lui a été demandé pourquoi il était important de venir témoigner.

Avant l'arrivée de Dieudonné en salle, la victime présumée avait donné sa version concernant cette rencontre : l'humoriste lui a "demandé si l'histoire avec Tariq Ramadan était vraie, et j'ai dit oui". "Il n'y a pas eu d'autres confidences. C'était peu de temps après les faits. On s'est revu lors d'un spectacle ou deux et on n'en a jamais reparlé", a-t-elle ajouté.