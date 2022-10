Supporter de Bastia éborgné en 2016 : le policier condamné à deux ans de prison avec sursis

Depuis l'ouverture du procès mardi, policiers et supporters se sont renvoyés la responsabilité des échauffourées. Les premiers ont pointé du doigt des insultes racistes, chants anti-français et anti-police, et des tags haineux griffonnés dans les toilettes, dont un proclamant "on a tué votre préfet", en référence à la mort du préfet Erignac par Yvan Colonna. Pour Maxime Beux, interdit de stade à deux reprises en 2014 et 2017, les policiers "voulaient se faire les Bastiais" et ont harcelé son groupe.