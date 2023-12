Supporter poignardé avant FC Nantes-OGC Nice : que s'est-il passé près du stade de la Beaujoire ?

Un supporter de 31 ans a été tué ce samedi à Nantes en marge de la rencontre entre le club de la ville, le FC Nantes, et l'OGC Nice. Selon Ouest-France, l'agresseur, un chauffeur de VTC, se serait rendu au commissariat dans la soirée. TF1info fait le point sur les premiers éléments de l'enquête.

La soirée football a viré au drame. Samedi soir, un supporter nantais a été mortellement blessé lors d'une altercation en marge du match de football à Nantes. Le club de la ville, le FC Nantes, affrontait l'OGC Nice au stade de la Beaujoire, dans le cadre de la 14ᵉ journée de Ligue 1. Que s'est-il passé ? TF1info fait le point sur les premiers éléments connus de l'enquête.

Qui est la victime ?

"Peu avant 20 heures, plusieurs véhicules VTC transportant des supporters niçois ont été pris à partie par des supporters du FC Nantes" alors qu'ils se rendaient au stade de la Beaujoire, a indiqué le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul. Les circonstances précises de l'altercation demeurent encore floues. Durant la bagarre, un supporter de 31 ans, membre de la Brigade Loire, le principal groupe de supporters nantais, s'écroule sur le sol.

"Malgré l'intervention rapide des secours", le supporter, vraisemblablement poignardé au dos, "est décédé sur place". "Les toutes premières investigations médico-légales montrent que la victime présente une blessure dans le dos, pouvant correspondre à une arme blanche." Ces éléments doivent être affinés lors d'une autopsie réalisée prochainement, a ajouté le parquet de Nantes.

Qui est l'agresseur présumé ?

D'après une source proche du dossier, l'auteur du coup de couteau mortel serait probablement un des chauffeurs VTC pris à partie par les supporters nantais. Selon le quotidien Ouest-France, l'agresseur se serait rendu de lui-même au commissariat, plus tard dans la soirée. "De nombreuses auditions de témoins sont en cours et vont se poursuivre dans la nuit", indiquait samedi soir le procureur de la République Renaud Gaudeul.

Une enquête judiciaire pour "homicide volontaire" a été ouverte et confiée par le parquet de Nantes conjointement à la direction territoriale de la police judiciaire et à la Sûreté départementale de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Loire-Atlantique.

Quelles sont les réactions après ce drame ?

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le FC Nantes a exprimé sa "douleur" et présenté "ses plus sincères condoléances" aux proches du supporter décédé. Le nouvel entraîneur du club, Jocelyn Gourvennec, a quant à lui expliqué qu'il n'avait pas été averti pendant le match, qui s'est tenu à l'heure malgré cet incident. "C'était un contexte un peu particulier, une ambiance un peu particulière, a-t-il dit après la rencontre. Je ne peux pas imaginer comment on peut aller voir un match de foot, parfois en famille, et être entre la vie et la mort. C'est inconcevable."

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a quant à elle évoqué une "grande douleur" et adressé ses "pensées" aux proches. L'enquête "doit désormais préciser les circonstances exactes des faits", a-t-elle ajouté, dans un message publié sur les réseaux sociaux. "Toute la lumière devra être faite sur ce drame, a enfin promis le premier adjoint à la ville de Nantes, Bassem Asseh, dans un communiqué. La violence n'a sa place ni dans les enceintes sportives ni en dehors."