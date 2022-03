Prisons : le nombre de détenus repasse au-dessus de 70.000

Les établissements les plus touchés par cette problématique sont les maisons d'arrêt, où sont incarcérés les détenus en attente de jugement - et donc présumés innocents - et ceux condamnés à de courtes peines. À noter d'ailleurs que 19.434 pensionnaires des prisons de l'Hexagone sont des prévenus incarcérés dans l'attente de leur jugement.

46 prisons françaises affichent une densité supérieure à 150%. Cette densité dépasse même 200% dans six d'entre elles, comme à Bordeaux-Gradignan (214,9%) ou à Fontenay-le-Comte (212,8%).