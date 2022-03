Suspension de peine d'Yvan Colonna : pourquoi le nationaliste corse avait-il été condamné ?

Huit ans plus tard et après trois procès, celui qui affirme n'avoir "jamais tué" personne, est condamné, le 20 juin 2011 à la réclusion criminelle à perpétuité. La cour motive notamment sa décision par les mises en causes des autres membres du commando et de leurs épouses. "Yvan Colonna a tenu le rôle du tireur lors de l'assassinat", a jugé la cour.

Le "berger de Cargèse" se pourvoit en cassation, un pourvoi rejeté le 11 juillet 2012 qui rend sa condamnation définitive. Il saisit ensuite la Cour européenne des droits de l'Homme qui juge le 8 décembre 2016 irrecevable sa requête pour violation de sa présomption d’innocence.