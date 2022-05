Loire : les locataires expulsés laissent des dizaines de chats congelés

Une vision d'horreur et une odeur insoutenable. C'est ce qu'ont découvert les propriétaires d'une maison de Bellegarde-en-Forez (Loire) quand ils l'ont récupérée, à la mi-mai, après l'expulsion de leurs locataires. Le sol et les fenêtres de toutes les pièces étaient jonchés d'excréments. Tandis que dans le congélateur, les corps de 32 chats étaient entreposés au milieu des poissons panés et autres esquimaux glacés.

Une trentaine d'autres cadavres de chats ont été retrouvés enterrés dans des pots de fleur, soigneusement enveloppés dans du tissu. "Si on nous avait raconté une histoire comme celle-là, on ne l’aurait pas crue", a témoigné le couple, qui dit en avoir perdu le sommeil, auprès du Progrès.