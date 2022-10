Syrie : dix femmes rapatriées de camps de prisonniers djihadistes mises en examen et écrouées en France

Il s'agit de la seconde opération de rapatriement important en trois mois : le 5 juillet, la France a procédé au retour de 16 mères et 35 mineurs. Entretemps, une femme et ses deux enfants avaient été ramenés début octobre. Dans les heures suivant cette seconde opération, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, avait déclaré sur LCI qu'il y aurait encore "quelques mouvements de rapatriement collectifs" et que "cela se ferait progressivement". Les autorités chargées de la lutte antiterroriste avaient indiqué en juillet qu'il restait une centaine de femmes et près de 250 enfants dans les camps syriens.