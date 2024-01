Agriculteurs en colère : deux blessés légers dans un accident sur l'autoroute A20

Ce jeudi matin, un accident s'est produit sur l'autoroute A20 en direction de Toulouse. C'est là qu'un véhicule léger n'a pas respecté la consigne de sortie. Il a percuté des bottes de paille et l'une d'elle est tombée sur le toit. L'accident a fait deux blessés légers, un homme de 20 ans et une femme âgés de 26 ans.

Deux jours après le drame en Ariège qui a fait deux morts, l'agricultrice Alexandra Sonac, 37 ans, décédée sur le coup et sa fille Camille, 12 ans, qui a succombé à ses blessures, un nouvel accident s'est produit ce jeudi matin à 2h10 sur un point de blocage des agriculteurs.

Dans la matinée en effet, selon les informations de LCI-TF1, sur l'autorouté A20 dans le sens Paris-Toulouse, un véhicule léger n'a pas respecté la sortie obligatoire (n°59) au niveau de Caussade. La voiture a emprunté l'autoroute vers Montauban, puis est descendu jusqu'à la sortie suivante (n°60), à Montauban-Aussonne. Elle a alors percuté des bottes de paille empilées qui matérialisaient le point de blocage des agriculteurs sur la voie circulante de l'A20.

Pris en charge par les secours

Lors de l'impact, une botte de paille est tombée et a écrasé le toit de la voiture. Le bilan fait état de deux blessés légers. Ils ont été pris en charge par les secours.

Le conducteur, un homme âgé de 22 ans et titulaire du permis de conduire, a été soumis à un dépistage d'alcoolémie, qui s'est avéré négatif. "Aucun agriculteur présent sur ce barrage n'a été blessé et seuls les deux passagers du véhicule, un homme de 20 ans passager avant et une femme de 26 ans passager arrière ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital de Montauban pour divers contrôles", précise dans un communiqué le procureur de la République de Montauban Bruno Sauvage.

Une enquête ouverte par le parquet de Montauban des chefs de blessures involontaires par conducteur avec ITT inférieure à 3 mois est actuellement diligentée par le commissariat de police de Montauban. Les investigations se poursuivent par notamment l'audition du conducteur afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.