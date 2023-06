Tarn-et-Garonne : le maire du village de Montjoi menacé de mort, après une vidéo du YouTubeur Papacito

Des menaces de mort et des pressions quotidiennes. Alors que les violences à l'égard des maires se trouvent au cœur des débats depuis la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins Yannick Morez, ciblé par des intimidations, l'édile de la commune de Montjoi se retrouve lui aussi dans la tourmente et a été placé sous protection. Dans ce petit village du Tarn-et-Garonne, de quelque 170 habitants, Christian Eurgal subit depuis des semaines une vague d'intimidations, après avoir été mis en cause dans une vidéo du YouTubeur d'extrême-droite Papacito, sous le titre "Infestation de fouines à Montjoi".

Mise en ligne le 11 mai dernier et réalisée en collaboration avec le média d'extrême droite Valeurs Actuelles, elle accuse directement le maire d'avoir lésé un éleveur porcin de la commune, Pierre-Guillaume Mercadal, impliqué dans un contentieux sur un chemin rural qui l'oppose à son voisin, un ressortissant britannique, explique La Dépêche du Midi. Taxé de "corruption", Christian Eurgal aurait permis à ce voisin de bénéficier d'un passe-droit, selon le vidéaste toulousain.

Dans cette longue vidéo de 42 minutes à l'esthétique léchée, visionnée plus de 470.000 fois, Papacito, de son vrai nom Ugo Gil Jimenez, se met notamment en scène aux côtés d'hommes armés, le visage masqué. Ce chantre du virilisme et de l'antirépublicanisme y exhorte à chasser la "fouine", sous-entendu l'édile, comparé à un "animal" qui aurait "infesté" le village, le tout enchâssé dans un discours aux relents homophobes. Il va jusqu'à scénariser la traque d'un homme déguisé en fouine, sur fond de musique épique. "C'est abject, ils appellent à m'attraper, à me passer à tabac et au viol", a fustigé Christian Eurgal auprès du quotidien local.