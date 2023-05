Tarn-et-Garonne : un enfant de 10 ans meurt écrasé par un arbre lors d'une promenade en famille

C'est un témoin qui a donné l'alerte, lundi 29 mai après-midi. "À 17h24, nous avons reçu un appel nous signalant qu'un arbre était tombé sur une famille qui se promenait à vélo sur le chemin de Montarieu à Lacourt-Saint-Pierre et qu'au moins une personne se trouvait coincée dessous. Immédiatement, une dizaine de sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place ainsi qu'un véhicule de désincarcération utilisé pour les accidents et deux ambulances", explique ce mardi à TF1info un officier du Service départemental d'incendie et de secours du Tarn-et-Garonne.

À leur arrivée, les soldats du feu découvrent un garçon de dix ans, coincé sous l'arbre. "Malgré les tentatives de réanimation, la victime n'a pu être sauvée. Un médecin du Smur (Structures mobiles d'urgence et de réanimation, ndlr) a déclaré le décès du jeune garçon en fin d'après-midi et son corps a été remis aux pompes funèbres", poursuit l'officier.