La jeune fille qui a interpellé Macron dans le Tarn a reçu la visite des gendarmes dans son lycée

Du haut de ses 18 ans, Laura voulait juste poser une question au président. Pas certaine d'y arriver, elle raconte dans La Dépêche du Midi : "Sa voiture s'est arrêtée à proximité. J'ai grimpé sur la barrière, car je suis petite et j'ai levé le bras. C'est tout", explique-t-elle. La suite, les réseaux sociaux se sont chargés d'en faire l'écho. La vidéo de son échange avec Emmanuel Macron a été vue plusieurs millions de fois. "Vous mettez à la tête de l'État des hommes qui sont accusés de viol et de violences pour les femmes (les ministres Gérald Darmanin et Damien Abad sont tous les deux accusés, le premier étant le seul faisant l’objet d’une enquête pour laquelle le parquet a requis un non-lieu), pourquoi ?", avait-elle lancé, lors du bain de foule du chef de l'État, jeudi 9 juin dans le Tarn.