Tarn : un poney tué par une balle, l'auteur du tir activement recherché

L'annonce du décès de Chocolat a été faite sur les réseaux sociaux et par voie de presse. Pauline, domiciliée à Lacrouzette, dans le Tarn, s'était vue confier la garde de ce poney à la retraite et d'un autre équidé par le club "Les Poneys de Julie", situé à quelques kilomètres de là. Le lundi 6 novembre au matin, la jeune femme a retrouvé Chocolat, 22 ans, mort dans le pré où il coulait de paisibles jours avec son acolyte.

Les constatations ont montré que le Shetland était décédé après avoir été atteint d'une balle dans le ventre. Une enquête a été immédiatement ouverte par le parquet de Castres. "Nous trouverons le sous-homme qui t’a fait ça et n’a pas eu le courage d’en assumer la responsabilité", écrivait Pauline la semaine dernière sur Facebook. Mais plus d'une semaine après le drame, on ignore toujours qui a tiré sur l'animal.