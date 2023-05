Teknival dans l'Indre : plus de 23.000 personnes présentes, quatre blessés

Quatre personnes au total ont été considérées comme des "urgences absolues", dont trois durant la journée de vendredi : tous "des accidents liés à la concentration de teknivaliers sur le site", a précisé le préfet. L'un de ces accidentés est un homme de 40 ans, sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiant, qui s'est endormi dans les hautes herbes et s'est fait rouler dessus par un véhicule qui manoeuvrait et ne l'avait pas vu. Il a été hospitalisé, mais son cas n'était plus considéré comme une urgence absolue vendredi après-midi. Selon des sources proches des organisateurs, un deuxième accident concernait une personne mordue par un serpent et un autre cas un malaise jugé préoccupant. Enfin, 13 personnes ont été transportées vers le centre hospitalier de Châteauroux depuis le début de l'événement.

Renommé dans toute l'Europe, le Teknival a été créé en 1993 et se tenait tous les ans en France dans un endroit dévoilé au dernier moment. Son organisation avait été perturbée par la pandémie de Covid-19 qui empêchait les gros rassemblements. Le dernier Teknival "officiel" avait eu lieu en mai 2019 sur le plateau de Millevaches, dans la Creuse, subissant des conditions météo particulièrement rudes pour la saison, avec notamment des chutes de neige.