Attention à cette nouvelle arnaque à la carte SIM

Tout commence par un SMS - pouvant provenir notamment du 06.17.85.66.59, alerte le site Signal Arnaques. Le message affirme qu'une "eSIM a été commandée sur votre ligne." Et vous enjoint bien sûr, "s'il ne s'agit pas de vous", à vous rendre sur une adresse internet qui mentionne le mot "esim". Le lien renvoie sur un portail se faisant passer pour SFR, où la victime entre ses identifiants et son mot de passe pour tenter d'annuler la commande. Or, c'est là que se situe le piège. Un deuxième message, informant de potentiels dysfonctionnements sur sa ligne durant les prochaines 72 heures, est alors reçu par l'utilisateur.