TÉMOIGNAGE - "Il ne mérite pas ça" : Simone Tourny veut réhabiliter son mari, mis en examen pour l'assassinat de son voisin

Immédiatement, les sœurs de la victime désignent aux enquêteurs Eric S. et Sabrina M., un couple issu de la communauté des gens du voyage. Il s'agirait selon elles des seules personnes qui avaient un intérêt à éliminer Fernand.

Et pour cause : l'homme avait noué une relation amoureuse avec Sabrina, dans le dos d'Eric, son collègue devenu ami. Un an plus tard, la jeune femme a donné naissance à un garçon, et a confié à Fernand qu'il en était le père. Pendant trois ans, le retraité s'est occupé de l'enfant régulièrement, jusqu'au moment où en 2014, Sabrina M. décide de révéler la vérité à son mari.

"Il apprend qu'il n'est pas le père légitime du garçon, il pète un câble et annonce à Fernand qu'il va lui mettre un coup de fusil, il lui répond 'viens je t'attends'", se souvient Jean-Marie, le meilleur ami de Fernand. "Il n'y croyait pas", estime-t-il.