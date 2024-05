Tentative d'incendie d'une synagogue à Rouen : ce que l'on sait

Ce vendredi matin, un homme "armé d'un couteau et d'une barre de fer", selon une source policière, a tenté de mettre le feu à une synagogue à Rouen avant d'être abattu par des policiers. Selon le parquet, deux enquêtes ont été ouvertes. TF1info revient sur ce que l'on sait de cette attaque.

Les forces de l'ordre ont probablement évité un drame, ce vendredi 17 mai au matin à Rouen. Vers 6h45, un homme armé qui tentait de mettre le feu à une synagogue de la ville a été tué par la police, a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Les policiers sont "intervenus sur un signalement de dégagement de fumée près de la synagogue", a indiqué une source policière. Une source proche du dossier a ajouté que l'individu "était armé d'un couteau et d'une barre de fer, il s'est approché des policiers qui ont tiré, l'individu est décédé", ce qu'a confirmé le procureur de Rouen, Frédéric Teillet.

Le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, a expliqué qu'il n'y avait "a priori pas d'autres victimes que l'individu armé."

Selon une source policière, l'homme abattu par les forces de l'ordre n'a pas été immédiatement identifié.

Deux enquêtes ouvertes

"Un individu s'est présenté devant la synagogue de Rouen. (...) Il a tenté de mettre le feu à la synagogue. Cette dernière étant sous vidéosurveillance, les pompiers et la police se sont rapprochés très rapidement. Sur place, l'individu s'est retourné sur nos collègues policiers", développait sur LCI, avant 9h, Frédéric Desguerre, secrétaire régional Normandie Unité SGP Police. Il a ajouté qu'un des agents, "après avoir intimidé au suspect l'ordre de se coucher et de s'arrêter, a fait usage de son arme pour le neutraliser."

Le procureur de Rouen, Frédéric Teillet, a ensuite précisé que "deux enquêtes distinctes" ont été ouvertes : "Une première sur l'incendie volontaire visant un lieu de culte et sur les violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique, et une deuxième sur les circonstances du décès de l'individu". La première enquête a été confiée à la Direction générale de la police nationale (DGPN) et la seconde à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), selon Frédéric Teillet.

Sollicité par l'AFP, le Parquet national antiterroriste indique être en train d'évaluer s'il se saisit du dossier.

L'intervention des policiers unanimement saluée

Sur le réseau social X, Gérald Darmanin a "félicité" les policiers "pour leur réactivité et leur courage".

L'édile Nicolas Mayer-Rossignol a lui aussi adressé ses remerciements "aux forces nationales, aux policiers municipaux, au SAMU, aux pompiers qui maîtrisent actuellement le départ de feu." Il a par ailleurs exprimé ses "pensées et soutien total à la Communauté israélite de Rouen."

Jean-Benoît Albertini, préfet de la Seine-Maritime, a également salué l'intervention des "policiers, pompiers et équipes du SAMU qui sont intervenus immédiatement." Il a aussi affirmé son "soutien à nos compatriotes juifs face à cette agression. L’État est et sera à leurs côtés pour leur sécurité, celle de leurs lieux de culte et garantir l’exercice de leur foi."

"Tenter de brûler une synagogue, c'est vouloir intimider tous les Juifs. Une nouvelle fois, on veut faire peser un climat de terreur sur les Juifs de notre pays. Combattre l'antisémitisme, c'est défendre la République", a affirmé sur X le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), Yonathan Arfi.

Un contexte sécuritaire tendu

L'attaque survient dans un contexte d'augmentation des actes antisémites en France : début mai, le Premier ministre Gabriel Attal annonçait "366 faits antisémites" enregistrés au premier trimestre 2024, soit "une hausse de 300% par rapport aux trois premiers mois de l'année 2023".

Le 14 avril dernier, Gérald Darmanin avait demandé aux préfets de renforcer la sécurité devant les lieux de culte juifs ainsi que devant les écoles confessionnelles, au lendemain de l'attaque menée par l'Iran contre Israël.