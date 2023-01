Tentative de braquage à Bruxelles : "Il nous a rendu notre argent car il a eu pitié de nous"

L'après-midi était calme jeudi dernier dans le magasin de vins et spiritueux Le cellier de Vinalgros à Bruxelles - Auderghem (Belgique). Tandis que chacune des quatre personnes présentes vaquait à ses occupations, un homme armé, casqué et ganté a fait irruption dans la boutique.

"A 16h50, ma collaboratrice qui était occupée dans l'entrée du magasin a été surprise par cet individu, revolver à la main. Il lui a intimé de le diriger vers le bureau où je me trouvais avec un autre collaborateur. Ils nous a directement mis en joue avec son arme et a exigé la caisse, l'argent. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi nous sommes alors restés aussi calmes. J'ai ouvert mon tiroir, et je lui ai donné tout ce qu'il contenait... quelques petits billets qui faisaient une somme totale de 110 euros", raconte à TF1info ce mardi Mickaël Thill, patron de cette boutique belge.

Le malfaiteur se saisit de l'argent mais reste sur sa faim. "Il nous a dit alors : 'C'est pas possible ! Il doit y avoir plus ailleurs ! Donne-moi plus !'". Le commerçant lui répète que sa caisse ne contient alors pas un centime de plus et lui explique pourquoi. "Je lui ai dit que, nous, petits commerçants, nous étions braqués au quotidien par les surcharges, les coûts, les factures, une activité frappée de plein fouet par la crise, que la liquidation judiciaire n'était pas loin, qu'il pouvait chercher ailleurs dans le bureau ou dans la boutique, il n'y avait pas plus à lui donner. Et là, tout d'un coup, il a baissé son arme, fait un pas de rétractation, et me dit :'Non mais c'est bon, garde ton argent'". Il nous a tendu les billets, et il est parti. Je crois que ce braqueur nous a rendu notre argent car il a eu pitié de nous. L'intonation de sa voix laissait penser qu'il était presque désolé de la situation que nous vivons, nous commerçants".