Tentative de féminicide à Blois : le policier ayant refusé la plainte de Chloé mis à la retraite d'office

Le 13 décembre 2022, une jeune femme de 24 ans, Chloé, avait été très violemment agressée par son compagnon à Blois. Juste avant les faits, elle avait tenté de déposer plainte contre ce dernier, mais le policier qui l'avait reçue lui avait demandé de revenir le lendemain. Ce dernier, un major de police âgé de 55 ans, vient d'être mis à la retraite d'office.

Il avait été suspendu juste après les faits. Cette fois, c'est la sanction définitive qui vient de tomber : le policier qui avait refusé de prendre la plainte de Chloé, laissée pour morte dans la cage d'escalier d'un immeuble de Blois (Loir-et-Cher) par son petit ami qui venait de la frapper, a été mis à la retraite d’office, a appris la rédaction de LCI-TF1 ce jeudi 25 janvier, de source proche du dossier, confirmant une information de RTL.

L’IGPN (Inspection générale de la police nationale) avait rendu un rapport estimant qu’une faute professionnelle avait été commise. À l’issue d’un conseil de discipline, c’est le Directeur général de la police nationale, Frédéric Veaux, qui a tranché et décidé de cette sanction pour ce major de 55 ans qui, selon nos informations, "posait des problèmes". Il perd ainsi son salaire et ne touchera pas sa pension de retraite complète.

Séquelles neurologiques

Chloé, 24 ans, avait été laissée pour morte le 13 décembre 2022 dans le hall de son immeuble à Blois. Deux heures plus tôt, elle avait pourtant tenté de porter plainte au commissariat, sans succès. Car le fonctionnaire de police lui avait demandé de repasser le lendemain à cause de l’heure d’arrêt des dépôts de plaintes. Sa mère, au téléphone, avait également supplié une patrouille d’escorter sa fille et de la protéger.

Chloé est aujourd’hui sortie du coma mais souffre de séquelles neurologiques, et a notamment perdu un œil. Son ancien compagnon âgé de 27 ans, auteur des coups, a été mis en examen pour tentative de meurtre et placé en détention provisoire.