30.000 photos pédopornographiques retrouvées chez un professeur d'école maternelle du Territoire de Belfort

"Plus de 30.000 photos ont été trouvées sur ses clefs USB", a précisé jeudi la substitut du procureur Sandra Coelho selon ses propos rapportés par l'Est Républicain.

Face au tribunal, le professeur a tenté de se défendre jeudi en expliquant, selon nos confrères, que "tous les fichiers étaient mélangés" quand il les téléchargeait depuis la médiathèque.

"Tout était extrêmement bien classé. On ne tombe pas par hasard sur ces images. Ça doit être difficile pour lui de l’admettre, il est dans le déni", a estimé le parquet. En plus de la prison avec sursis et de son interdiction à exercer avec des moins de 18 ans, l'instituteur a été inscrit sur le fichier des délinquants sexuels.