Attentats du 13-Novembre : Jawad Bendaoud devra indemniser les victimes

Son recours a été rejeté. Ce mardi 15 février, Jawad Bendaoud a été définitivement condamné à verser des dommages et intérêts aux victimes du 13-Novembre par la Cour de cassation de Paris. Condamné en 2019 à quatre ans de prison, l'homme de 35 ans, habitué aux coups d'éclats et phrases fantasques, avait été reconnu coupable pour avoir logé deux djihadistes, responsables des attentats qui ont fait 130 morts à Saint-Denis et Paris, Abdelhamid Abaaoud et son complice Chakib Akrouh. Les deux hommes sont morts dans l'assaut mené par les policiers du Raid, le 18 novembre 2015.