Projet d'attentat aux abords de l'Élysée : cinq hommes jugés devant la cour d'assises spéciale des mineurs

Avec l’accord du ministère public, des enquêteurs de la DGSI ont débuté des investigations sous pseudonyme. Sous l’alias "Abu Mohamed", l’un d’eux a infiltré le groupe Telegram d’Alexandre B. et constaté que ce dernier nourrissait une détestation des forces de l’ordre, revendiquant vouloir "laisser une trace de son passage" avec "quelques douilles par ici, par là" et "satisfaire" son "créateur en terrorisant ceux qui se dressent contre sa parole".

Le 24 avril 2019, l'agent infiltré annonçait sur le groupe Telegram avoir fait l'acquisition de deux kalachnikovs. Il proposait alors les armes à l'essai à Alexandre B. et à un autre mis en cause, Karim B., dans un appartement parisien géré par l'antiterrorisme. Leur interpellation était déclenchée deux jours plus tard, suivaient ensuite celles des autres mis en cause.