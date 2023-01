Il affirmait que l'État islamique voulait "semer la terreur dans les campagnes" : un djihadiste toulousain jugé à Paris

Seul accusé dans le box - son épouse et sa mère comparaissent libres sous contrôle judiciaire -, Jonathan Geffroy, cheveux courts et barbe soigneusement taillée, est devenu une précieuse source d'informations pour les autorités françaises depuis son interpellation il y a six ans. Ayant lui-même contacté la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) en novembre 2016, il est capturé début 2017 par l'Armée syrienne libre (ASL) tandis qu'il cherche à fuir la Syrie avec sa femme et son fils.

Remis à la France en septembre 2017, il a notamment révélé aux enquêteurs que l'EI envisageait d'envoyer des enfants-soldats - les "lionceaux du califat" - en Europe "pour y mener des opérations suicides". Selon Jonathan Geffroy, l'organisation avait également prévu de "semer la terreur dans les campagnes françaises" et de "cibler une centrale nucléaire française". Il a en outre livré les noms de dizaines de Français ayant rejoint le groupe djihadiste.