"Je vais tout faire péter" : un homme arborant des drapeaux de l'État islamique interpellé devant un commissariat

Un homme a été interpellé dans la nuit de dimanche à lundi dans le poste de police de Saint-Chamond (Loire). Ce dernier s'y était présenté arborant un drapeau du groupe État islamique et avec des armes blanches. Il avait par ailleurs menacé de tout faire sauter avec des explosifs.

Panique au poste de police de Saint-Chamond dans la Loire. Vers 3h50, dans la nuit de dimanche 5 à lundi 6 mai, un individu se présente au commissariat de la commune, armé et arborant des drapeaux du groupe État islamique. À son arrivée, l'homme annonce au chef de poste via l’interphone qu'il a "des explosifs dans [s]a voiture" et qu'il va "tout faire péter". Immédiatement alertée, la brigade anti-criminalité intervient rapidement et procède à l'interpellation du suspect sans incident.

Selon une source policière, l'homme est connu des renseignements pour radicalisation et des faits "d'apologie du terrorisme" figurent à son casier. Les enquêteurs ont retrouvé une grande machette et un couteau dans son véhicule et les services de déminages sont intervenus pour procéder à une levée de doute concernant une éventuelle présence d'explosifs. L'individu a été placé en garde à vue pour "apologie du terrorisme" et "menace de commettre un attentat".