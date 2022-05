La sécurité renforcée autour de la communauté juive après des menaces de l'État islamique

"Dans un communiqué, l'organisation terroriste Daech appelle à conduire des attaques en Occident en exploitant le contexte de la guerre en Ukraine et en recommandant de faire usage de modes opératoires sommaires. Dans son message, elle vise tout particulièrement la communauté juive", a écrit la place Beauvau dans un télégramme envoyé, mardi et consulté par TF1info.

"Dans la continuité de [son] télégramme du 4 avril dernier", le ministre de l'Intérieur a ainsi demandé aux préfets et aux directeurs généraux de la police et de la gendarmerie "de redoubler de vigilance et d'organiser une protection renforcée des lieux d'intérêt de la communauté juive de France", en particulier les "lieux cultuels, culturels et scolaires", pouvant être pris pour cibles.