"On aurait dû te laisser crever chez Daech" : cinq personnes jugées pour des menaces contre l'ex-journaliste Nicolas Hénin

Faute de réponse de Twitter à ses requêtes, le parquet de Paris avait classé sa plainte en 2020. Mais l'avocat de l'ancien journaliste, Me Eric Morain, avait fait un recours permettant de relancer l'enquête.

Twitter a alors accédé aux réquisitions et identifié une trentaine de comptes, sur lesquels cinq ont été retenus par le pôle national de lutte contre la haine en ligne, mis en place en janvier 2021. "On peut regretter que le parquet n'ait pas retenu plus de comptes", avait regretté Me Eric Morain, satisfait toutefois que certains aient à répondre devant le tribunal de tel propos.

Contacté par TF1info ce mardi, Patrick Jardin nous indique qu'il ne sera pas à l'audience ce mercredi. Il n'a jamais été poursuivi pour ses propos, ni même entendu par les services de police. "Nicolas Hénin a monté une affaire contre moi. Lui voulait faire revenir des prisonniers en Syrie ou en Irak sur le sol français. Et moi j'ai dit que c'était dégueulasse, qu'on allait les retrouver parmi les futurs djihadistes ici en France", relate le père de Nathalie Jardin. "Il a fait fermer mon compte Twitter. Et suite à la fermeture de mon compte, il a reçu des insultes et des menaces de mort. Moi, j'ai pas été partie prenante. Je suppose que les services de police se sont rendu compte que je n'avais rien fait contre Nicolas Hénin. Lui avait trouvé mes propos ignobles sur les enfants de djihadistes, mais moi les enfants de djihadistes, j'en ai rien à foutre. Moi, ils n'ont pas hésité à tuer mon enfant."