Terry Dupin, le "forcené de Dordogne", condamné à 10 ans de prison

En mai 2020, l'homme qui avait permis aux gendarmes de localiser le tireur en fuite avait témoigné à notre micro. "J’étais en train de rouler, de rentrer chez moi. Sur la route de Bouillac, en direction de Terasson, à 300 mètres, j'ai vu une personne arrivant déterminée avec une grosse arme. Sur le moment, je n'avais pas compris tout de suite que c’était la personne recherchée", indique-t-il. Avant de préciser : "J’ai tourné ma tête et je l’ai vu courir, traverser la route principale où les gendarmes étaient positionnés. J’ai tout de suite fait demi-tour et prévenu la patrouille qui était à côté pour prévenir que c’était l’individu recherché. Il avait créé tout ce 'bordel' alors qu’il était en train de marcher à pied sur une route où tout le monde circule."

Déjà quatre fois condamné pour des violences sur son ancienne ex-conjointe et placé en détention provisoire depuis deux ans, le prévenu encourait 14 ans de prison et 200.000 euros d'amende. La procureure de la République Solène Belaouar avait requis jeudi matin une peine de douze ans de prison après avoir dépeint un homme "déterminé" et "méthodique". L'ex-soldat du régiment d'infanterie de Brive était, au moment des faits, interdit de port d'armes et porteur d'un bracelet électronique.