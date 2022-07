Tests antigéniques : les dessous d'une fraude à 53 millions d’euros orchestrée par des pharmaciens

En revanche, ces tests n’ont jamais été livrés, mais toujours facturés à l’Assurance Maladie et donc, remboursés. Le montant du préjudice dépasse les 53 millions d’euros. Une somme considérable qui alerte l’établissement public. "On est allés regarder s’il y avait des choses atypiques. Est-ce qu’on a des volumes de délivrance de tests qui sont tellement importants qu’on se dit là, il y a quelque chose, il faut regarder. On a aussi eu des professionnels de santé qui ont reçu des messages comme quoi, ils avaient reçu des tests et en fait, ils n’avaient jamais commandé", explique Thomas Fatôme, directeur général de la caisse nationale de l’Assurance Maladie.