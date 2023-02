Tests Covid falsifiés : trois biologistes médicaux condamnés à des peines de prison avec sursis

Ces peines vont plus loin que les réquisitions, comprises entre cinq et 12 mois d'emprisonnement avec sursis, prises lors de l'audience le 9 décembre. Le principal prévenu, un pharmacien biologiste, a été condamné, outre ses 18 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 15.000 euros et une interdiction d'exercer son activité professionnelle pendant trois ans. Son père, lui aussi pharmacien biologiste, a été condamné à huit mois avec sursis, 5000 euros d'amende et un an d'interdiction professionnelle. Tous deux ont indiqué à l'issue du délibéré renoncer à faire appel. Le dernier prévenu, un médecin biologiste, a été condamné à 10 mois avec sursis, 7000 euros d'amende et un an d'interdiction professionnelle.