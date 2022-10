Le complotiste Alex Jones condamné à verser près d’un milliard de dollars aux familles des victimes de Sandy Hook

Alex Jones a été condamné à une amende pour avoir nié la réalité de la fusillade de l’école de Sandy Hook, qui avait fait 27 morts le 14 décembre 2012. Et la somme, décidée par un juge du Waterbury (Connecticut) est loin d’être négligeable. Le théoricien du complot américain, connu pour son site Infowars, doit désormais verser aux familles des victimes 965 millions de dollars de dommages et intérêts pour diffamation et préjudice moral. Selon l’avocat des familles, Chris Matteri, il s’agit là d’une condamnation "historique" de celui qui avait déclaré que la fusillade était un "canular" et les proches des élèves tués, des acteurs.