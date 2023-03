Le youtubeur Thierry Casasnovas, chantre du crudivorisme, mis en examen pour "exercice illégal de la médecine"

Il s'était fait connaître par ses vidéos sur YouTube, regardées plus de 80 millions de fois, où il défend le manger cru et l'abstinence pour mieux vivre, régénérer et détoxifier son corps. Mais il était aussi dans l'œil de la justice depuis deux ans.

Placé en garde à vue jeudi 9 mars, après avoir fait l'objet d'une information judiciaire en 2020, il a été mis en examen ce vendredi par le parquet de Perpignan, a appris le service police-justice de TF1.