Ain : la chute de randonneurs était un canular, un pompier volontaire interpellé

Mais très vite, rapporte France3 Auvergne-Rhône-Alpes, le doute commence à s'installer parmi les secouristes. "Des recherches sont menées parallèlement sur l'origine de l'appel que les gendarmes soupçonnent être un appel malveillant", expliquent nos confrères.

L'auteur de l'appel est rapidement identifié et interpellé dans la commune. Le canular est encore plus de mauvais goût, l'auteur présumé de l'appel était lui-même pompier volontaire...

Une enquête judiciaire a été ouverte. Des poursuites pourront être engagées contre l'auteur présumé des faits.

Le code pénal est clair sur ce point : le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.