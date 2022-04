Tir mortel d’Alec Baldwin : les étranges messages d'Hannah Gutierrez, l'armurière du film "Rust"

Dans la foulée, les services du sheriff ont rendu publics les nombreux éléments récoltés par les policiers au cours des six derniers mois, dont des vidéos, des photos et plus de 200 pages de dépositions. Parmi ces documents figure notamment une vidéo montrant Alec Baldwin en train de répéter la scène au cours de laquelle la directrice de la photographie Halyna Hutchins, 42 ans, a été touchée. Sur les images, on voit l'acteur en tenue de cow-boy, s'exerçant à dégainer un revolver qu'il pointe en direction de la caméra, mais pas le moment où le coup mortel part.

Une autre vidéo montre Alec Baldwin peu après le drame, visiblement sous le choc lorsque les policiers appelés sur place viennent à sa rencontre. L'acteur a toujours soutenu qu'on lui avait assuré que son arme était inoffensive et affirme qu'il n'a jamais actionné la détente au moment du coup de feu mortel.