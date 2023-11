Tirs de mortier sur un lycée : deux élèves mis en examen, l'un d'eux en détention provisoire

Interpellés au moment des faits, deux adolescents de 16 ans ont été mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment pour "dégradations par moyens dangereux" et "violences volontaires sur une personne chargée d’une mission de service public sans incapacité", a indiqué le procureur de Lyon Nicolas Jacquet.

Celui qui a été écroué est soupçonné d'avoir "participé à l'organisation des violences" et d'avoir lui-même incendié des poubelles et tiré des mortiers. L'autre, soupçonné d'avoir fait partie du "groupe violent" a été placé sous contrôle judiciaire, a précisé le procureur dans un communiqué. "Des premières investigations et auditions, ces faits procéderaient de la volonté de certains élèves de 'bloquer l’établissement scolaire' pour des raisons qu’il reste à déterminer", a ajouté Nicolas Jacquet, en dénonçant des actes "d'une particulière gravité".