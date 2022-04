Tirs de police au Pont-Neuf : enquête ouverte pour déterminer si le policier a agi en état de légitime défense

D'après le témoignage d'une source du parquet de Paris interrogée par le service Police-Justice TF1/LCI, des investigations techniques et scientifiques ont également été sollicitées afin de mettre au jour les circonstances des tirs susceptibles d'avoir entraîné la mort et les blessures des occupants du véhicule.

Le fonctionnaire ayant tiré était équipé d'un HKG36, un fusil d'assaut utilisé par l'armée allemande et acheté en urgence aux policiers et aux gendarmes après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris pour pouvoir riposter aux tirs de Kalachnikov. Le HKG36 était déjà utilisé auparavant par les unités d'élite comme le Raid et le GIGN.