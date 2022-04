Tirs mortels du Pont-Neuf : qu'est-ce que le HK G36, l'arme utilisée par le policier mis en examen ?

"Il est destiné notamment aux BAC de la police nationale (brigades anti-criminalité) et aux PSIG renforcés - dits 'Sabre' - de la gendarmerie nationale (pelotons de surveillance et d'intervention)", déclarait en février 2017 le gouvernement Hollande, à la suite d'une question ouverte d'un député LR sur l'achat de ces armes. Le HK G36 était déjà utilisé auparavant par les unités d'élite de la police et de la gendarmerie, et son utilisation est soumise aux règles d'usage des armes et de la légitime défense. À ce stade de l'enquête, ce motif n'a cependant pas été retenu.

Les magistrats instructeurs ont mis en examen le policier pour "homicide volontaire". Des investigations portant sur les faits, en partie de nature criminelle, doivent encore avoir lieu, souligne le parquet, notamment sur la question de la légitime défense.