Tirs mortels du Pont-Neuf : pourquoi la légitime défense n’a pas été retenue pour le policier ?

La légitime défense autorise l'emploi de la force lorsqu'une agression est en train ou sur le point d'être commise. Selon le Code Pénal, l'agression doit être réelle, actuelle et injuste pour que la légitime défense soit justifiée, et la riposte doit être nécessaire, mesurée et immédiate. Et lorsqu'un fonctionnaire de police blesse ou tue un individu dans le cadre de ses fonctions, il est censé être soumis aux mêmes règles que n'importe quel autre citoyen.