Tirs sur une voiture à Paris : trois policiers placés en garde à vue

Trois policiers en garde à vue après les tirs contre voiture samedi dans le 18e arrondissement de Paris. Ces fonctionnaires, actuellement dans les locaux de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), avaient ouvert le feu dans la matinée sur un véhicule dont le conducteur est soupçonné d'avoir voulu échapper à un contrôle.

Deux des quatre occupants de la voiture, le conducteur, un homme de 38 ans, et une femme, ont été grièvement blessés, l'un au thorax et l'autre à la tête, et ils étaient toujours entre la vie et la mort ce dimanche.