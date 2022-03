Federico Martin Aramburu, ex-rugbyman de Biarritz, tué par balles à Paris

Il devait assister au Crunch décisif pour le Six Nations. Attendu dans la soirée au Stade de France, pour assister au choc France-Angleterre, qui pourrait offrir le Grand Chelem au XV du Coq, Federico Martin Aramburu a été tué par arme à feu à Paris. Les faits se sont déroulés à 6h15 dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 mars, a appris TF1info de source policière, confirmant une information de L'Indépendant et L'Équipe. L'ex-international argentin (22 sélections), double champion de France avec Biarritz en 2005 et 2006, a été abattu à la sortie d'un établissement de nuit dans le VIe arrondissement de la capitale.

Selon nos informations, un différend verbal puis physique a eu lieu entre plusieurs personnes dans un bar, au niveau du boulevard Saint-Germain dans le 6e arrondissement. Une bagarre à laquelle a pris part l'ancien trois-quarts centre ou aile, aussi passé par Perpignan et Dax. Les protagonistes ont été séparés par des videurs. Deux individus sont finalement revenus en voiture sur les lieux, peu après l'altercation. Ils ont tiré des coups de feu, causant la mort de l'ancien rugbyman, âgé de 42 ans et père de deux enfants.