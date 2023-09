Tortures, viols… À Nantes, le long calvaire de quatre personnes séquestrées dans un appartement

Elles auraient subi un calvaire pendant plusieurs jours, avant qu'un proche de l'une des victimes ne s'inquiète, samedi dernier, de ne pas avoir de ses nouvelles et n'alerte la police.

Arrivés au domicile du disparu, un homme de 24 ans, dans un quartier prioritaire de Nantes (Loire-Atlantique), les policiers l'ont trouvé en présence de sa compagne de 46 ans, d’une amie de 31 ans et de son oncle de 57 ans. Il leur a alors expliqué qu’ils étaient séquestrés depuis plusieurs jours par deux hommes, retranchés dans la salle de bains.

Interpellés et places en garde à vue, ces derniers, âgés de 20 et 27 ans, ont été mis en examen à l'issue de la mesure pour "séquestration en bande organisée, actes de torture et de barbarie et viols en réunion" sur fond de trafic de stupéfiants à Nantes, a annoncé mardi le procureur de la République de Nantes Renaud Gaudeul au cours d'une conférence de presse.